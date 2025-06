Ganljiva objava Jessie J iz bolnišnice: Vedno pokažem lepe in težke trenutke

Pevka Jessie J, ki je pred tedni z oboževalci delila novico, da ima raka na dojki, se je svojim sledilcem javila iz bolnišnice. "To je iskrena objava o vzponih in padcih. Vedno prikažem lepe in težke trenutke potovanja, skozi katerega grem. Hvaležna sem svojemu zdravniku, kirurgu in vsem medicinskim sestram, ki so skrbele zame, ter vsem svojcem in prijateljem, ki ste me obiskali. Zdaj sem doma, počivam in čakam na rezultate. Še vedno objemam vse, ki zdaj preživljajo težke trenutke. Zmogli bomo!" je zapisala na Instagramu.