Ganljivi spomini na Cornella ob 55. rojstnem dnevu

"Vedno pogrešan, vedno ljubljen," je ob fotografijo Chrisa Cornella z njunima otrokoma na njegov 55. rojstni dan zapisala njegova vdova Vicky Cornell . Zraven je dodala še eno fotografijo njegovega sporočila, v katerem ji je zapisal, da sta mu pomembna samo on in otroka. "Težko se spim in zbujam brez vas. Ko je težko in razmišljam, če bo strmoglavilo letalo, mislim samo na vas tri in nič, kar nas nas ločuje, se ne zdi vredno," ji je nekoč napisal rocker, ki ga ni več od 18. maja leta 2017, ko si je vzel življenje v hotelu v Michiganu.

Cornella pa se je spomnila tudi igralka in pevka Rita Wilson, žena Toma Hanksa, ki je komentirala objavo Vicky: "Ljubezen je ljubezen. Vesela sem, da se je Chris rodil. Dal je zares veliko". Sicer pa je Wilsonova delila njuno skupno fotografijo in se spomnila, kako je z njim zapela duet v pesmi All I have to do is dream. "Bil je mož z glasom in brez oklevanja je privolil v duet, tako čudovit in svilen glas. Njegova nežnost in duša te preplavijo s toplino. Ne bi mu bilo treba, a dal mi je darilo in vsem, ki so ga poznali in ga poslušali," je zapisala.