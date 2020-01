Igra pokazala, da je 'Disneyjev lik' hčerke pokojnega Williamsa duh, ki mu je prav on posodil glas

Ob tem lahko vidimo, da je bila tudi sama prijetno presenečena, saj se je iskreno nasmejala, objavljen posnetek pa je pospremila zgolj s kratkim:''Ljudje ... ''

Odzivi pod videoposnetkom so dali vedeli, da Williamsovi oboževalci še niso pozabili nanj in da se z veseljem spominjajo njegovih preteklih vlog, eden od uporabnikov Twitterja pa celo zapisal: ''Popolnost.''

Spomnimo, pokojni Williams je leta 2014 storil samomor, novica o njegovi smrti pa je globoko pretresla mnoge, ki so spremljali njegovo karierno pot. Gledališki in filmski igralec se je v srca tako starih kot mladih zapisal s svojimi pretežno komičnimi vlogami, skozi življenje pa je hodil z veliko dozo humorja in smeha. Prav zaradi tega je še toliko bolj presenetilo pretresljivo razkritje, da je igralec v resnici dolga leta bil hude notranje bitke z depresijo in občutkom nezadovoljstva, ki pa jih navzven ni kazal.