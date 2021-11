Ganljivo: The Rock svoj osebni avtomobil podaril oboževalcu

Igralec Dwayne Johnson je znova pokazal, da ima veliko srce in da tisto, kar šteje, je dobrota. Svoje oboževalce je namreč presenetil na projekciji svojega novega filma The Red Notice . Zvezdnik se je o njih pred tem dobro pozanimal in zbral podatke od posameznikov, najbolj pa ga je ganila zgodba veterana mornarice Oscarja Rodrigueza , ki mu je podaril svoj osebni poltovornjak, na katerega je bil igralec močno navezan.

"Moja prvotna ideja je bila, da podarim avto znamke Porsche Taycan, ki ga vozim v filmu 'The Red Notice'. Vendar nam proizvajalec avtomobilov Porsche tega ni dovolil. In sem si rekel: Naredil bom nekaj boljšega. Podaril bom svoj osebni avtomobil, svojega 'otroka'," je zapisal Johnson in dodal, da se ga je najbolj dotaknila Oscarjeva zgodba.

"Skrbi za svojo 75-letno mamo. Je osebni trener. Vodja v svoji cerkvi. Zagotavlja podporo in obroke za ženske, ki so žrtve nasilja v družini. Ponosen in skromen veteran mornarice. Prijazen človek," ga je slavni 49-letni igralec opisal s samimi presežniki.

Ko je Oscar prebral kartico s posvetilom in izvedel za igralčevo gesto, je od šoka padel na kolena in začel jokati.

"Res sem brez besed, nisem vedel, da se bo to zgodilo. To je takšen blagoslov," je v videu presenečen in ganjen do solz povedal navdušen veteran. Nato pa se je oglasil tudi na Instagramu, kjer je objavil fotografije ganljivega dogodka, in ob tem zapisal: "Te fotografije so dragulji, ki jih bom hranil vse življenje in še naprej. Mojim otrok, otrokom bom pripovedoval o tem!"

The Rock pa je za konec še dejal: "Zame je bila to velika čast, da sem podaril malo veselja nekomu, ki si zasluži veliko več kot samo moj avto." Ob koncu videa pa se je še malo pošalil, da zdaj, ko nima več avtomobila, potrebuje prevoz do doma.