Gareth Bale se je skrivaj poročil

Valižanski nogometaš, ki igra za Real Madrid, Gareth Bale se je, po poročanju tujih medijev, poročil z ljubeznijo iz otroštva Emmo Rhys-Jones . Priredila sta skrivno poroko z le 60 gosti in jim prepovedala fotografiranje. Par bi moral imeti sanjsko poroko že lani na gradu Vincigliata v Toskani, kjer bi jima pela tudi slavna pevka Beyonce . Vendar pa naj bi poroko prestavila, ker sta čakala, da Emmin oče pride iz zapora.

Zdaj sta se starša treh otrok odločila, da je skrajni čas za poroko in najela španski privatni otok Tagomago, za katerega je treba odšteti kar 145.000 evrov za en teden. Ta sanjski otoček je le slab kilometer oddaljen od Ibize in paru predstavlja lepe spomine, saj sta se tam tudi zaročila. Ob praznovanju Garethovega 27. rojstnega dneva je nogometaš pokleknil in Emma je privolila.