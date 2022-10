Nekdanji mož pevke Gwen Stefani, Gavin Rossdale, bo prvič postal dedek. Najstarejša hči pevca skupine The Bush, Daisy Lowe, je namreč svojim sledilcem na družbenem omrežju Instagram sporočila, da z zaročencem Jordanom Saulom pričakujeta prvega otroka. 56-letni kitarist ima iz zakona spevko skupine No Doubt še tri sinove.

Gavin Rossdale, kitarist in pevec skupine The Bush, se bo razveselil prvega vnuka ali vnukinje. Njegova hči Daisy Lowe je sporočila veselo novico, da bosta z zaročencem prvič postala starša, 33-letna manekenka pa je s svojimi sledilci delila še fotografijo ultrazvoka in nosečniškega trebuščka, ob katerih je pripisala, da z Jordanom pokata po šivih od navdušenja.

"Z vami sem želela novico, da z Jordanom pričakujeva dojenčka," je Daisy pripisala ob fotografijah in nadaljevala: "Pokava od sreče, jaz pa niham med navdušenjem in nervozo ob tem pa trpim še za jutranjo slabostjo. Veliko ljubezni vsem." V komentarjih se je odzval tudi njen oče, ki je dodal tri emojije rdečih srčkov.

Novico je na družbenem omrežju delil tudi Saul, ki je prav tako delil fotografijo ultrazvoka, ob njej pa pripisal: "Dojenček na poti." Veselo novico sta zaljubljenca sporočila mesec po tem, ko je gradbinec med sprehodom pokleknil in manekenko zaprosil za roko. 33-letnica je takrat na Instagramu delila fotografijo, na kateri se poljubljata v gozdu, ob njej pa pripisala: "To fotografijo sva posnela popoldan, le nekaj trenutkov pred tem, ko me je Jordan vprašal, ali bi se poročila z njim."

"Seveda sem privolila. Sedaj sem uradno tvoja zaročenka in komaj čakam, da bom s teboj preživela preostanek svojega življenja kot tvoja žena," je še dodala bodoča nevesta, njen zaročenec pa je v svoji objavi zapisal: "Rekla je 'da'! Daisy, sedaj si obtičala z mano!"