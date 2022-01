Gavin Rossdale objavil redko fotografijo z vsemi svojimi štirimi otroki

Nekdanji mož pevke Gwen Stefani, Gavin Rossdale, je na družbenem omrežju Instagram delil redko fotografijo, na kateri so vsi štirje njegovi otroci. Glasbenik, ki je trenutno tudi pevec skupine The Bush, je fotografijo delil skupaj s prisrčno rojstnodnevno čestitko svoji hčeri, Daisy Lowe, ki je njegov najstarejši otrok iz zveze s Pearl Lowe. Sinove Kingstona, Zumo in Apolla ima iz zakona s Stefanijevo, s katero si delita skrbništvo.

Pevec skupine The Bush, Gavin Rossdale, je na družbenem omrežju čestital hčeri Daisy Lowe ob njenem 33. rojstnem dnevu, svoje sledilce pa je ob tej priložnosti presenetil z objavo fotografije, na kateri so vsi štirje njegovi otroci. 56-letni glasbenik ima še tri sinove, 15-letnega Kingstona, 13-letnega Zumo in 7-letnega Apolla iz zakona s pevko Gwen Stefani.

Gavin Rossdale z otroki

"Vse najboljše Daisy. Si veliko veselje, mi pa smo veseli, da z nami praznuješ svoj rojstni dan. Si najbolj radodarna, prisrčna, prekrasna, premišljena, prijazna in empatična hči in sestra. Zelo radi te imamo in smo navdušeni nad teboj. Uživaj v tem večeru in praznuj leto, ki ga imaš pred seboj," je hčeri za rojstni dan v objavi zaželel Rossdale. Daisy je hči nekdanje britanske pevke, ki v zadnjih letih deluje kot oblikovalka, Pearl Lowe. Sestri je z objavo na Instagramovi zgodbi čestital tudi 15-letni Kingston in zapisal: "Vse najboljše, velika sestra. Rad te imam."

Rossdale je bil s pevko skupine No Doubt poročen skoraj 13 let, avgusta 2015 pa sta javnosti sporočila, da sta se razšla. Njuna ločitev je bila uradno zaključena leto pozneje. Gwen se je preteklo poletje poročila s pevcem Blakom Sheltonom, s katerim sta se spoznala med sodelovanjem v oddaji The Voice.