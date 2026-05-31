Tuja scena

Gayle King moža zalotila med afero z eno od svojih prijateljic

Los Angeles, 31. 05. 2026 08.00

Avtor:
E.M.
Gayle King

Priljubljena ameriška televizijska voditeljica Gayle King je v podkastu Call Her Daddy razkrila zelo osebne podrobnosti trenutka, ko je svojega nekdanjega moža Williama Bumpusa zalotila med afero z eno od svojih prijateljic.

71-letna Gayle King je v podkastu Call Her Daddy povedala, da se je po odpovedanem letu nepričakovano vrnila domov skupaj z otrokoma, kjer jo je pričakal nenavaden prizor: hišni alarm je bil vključen, čeprav je bil njen mož doma. "Pridirjal je iz sobe z brisačo okoli pasu in rekel: 'Ne moreš noter,'" se je spominjala. "Odgovorila sem mu: 'Kako misliš, da ne morem noter? O čem govoriš?'"

Soprog naj bi ji nato dejal, da v hiši ni sam, a ker mu voditeljica ni verjela, je začela preiskovati hišo. "Spustim se po hodniku in tam je bila ona, skrčena za vrati, zavita v mojo brisačo." Kingova je priznala, da jo je izdaja močno pretresla, še posebej zato, ker je šlo za prijateljico, ki so jo njeni otroci poznali kot 'teto'. "Rekla sem ji: 'Ne morem verjeti, da si tukaj in da to počneš.' In še: 'Mislila sem, da sva prijateljici.' Zvenela sem tako bedno."

Situacija je postala še bolj kaotična, ko je zaradi alarma na naslov prišla policija. "Policisti so rekli: 'O moj bog, to je Gayle King!' in me prosili za avtograme," se je v smehu spominjala in razkrila, da je bila prva oseba, ki jo je poklicala po incidentu, prav dolgoletna zaupnica Oprah Winfrey.

Kljub jezi zaradi celotne situacije je voditeljica razkrila, da sta z nekdanjim možem pred razhodom nekaj časa obiskovala zakonsko terapijo, vendar sta se na koncu ločila, se kasneje pobotala in nato ponovno razšla. "Ugotovila sem, da se v resnici ni spremenil, jaz pa sem se spreminjala v pravo sitnobo. Stala sem v garaži in tipala pokrov motorja avtomobila, da bi preverila, ali je še topel. Pregledovala sem njegov telefon. In potem sem si rekla: 'Nočem živeti tako samo zato, da bi na koncu znova izvedela, da me vara.'"

Na koncu se je leta 1993 odločila, da zvezo dokončno konča. "Ni mi bilo všeč, kakšna oseba postajam. Kdo bi želel živeti tako? Nisem želela biti takšna oseba." Kingova ima z nekdanjim možem hčerko Kirby Bumpus, staro 40 let, in sina Williama Bumpusa mlajšega, starega 39 let. "Otroka imata rada svojega očeta. Oče ima rad otroka, zato moraš najti način, kako to uskladiti," je povedala o današnjem odnosu pri skupnem starševstvu.

