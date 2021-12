Geena Davis uradno ločena, otroka opustila njen priimek

Geena Davis in Reza Jarrahy sta po dolgih letih končno dočakala uradni zaključek njunega turbulentnega zakona. Par, ki se je v času zveze razveselil treh otrok, se je poročil septembra 2001 in razšel novembra 2017.

Dokumenti, ki sta jih vložila na kalifornijsko višje sodišče 3. decembra, razkrivajo, da sta se po dolgih letih končno sporazumela glede podrobnosti ločitve, ti pa bodo ostali skrivnost za vse, ki s procesom niso povezani. 65-letna igralka in 15 let mlajši (zdaj že nekdanji) izbranec sta starša 17-letnih dvojčkov Kaiisa Stevena in Kiana Williama, ta pa imata tudi dve leti starejšo sestro Alizeh Keshvar.

Ločitev je prinesla nekaj sprememb tudi za otroke. Davisova in Jarrahy sta se sporazumela, da podmladku spremenita priimke. Tako se bodo od sedaj podpisovali zgolj z očetovim priimkom (prej so uporabljali različico Davis-Jarrahy).