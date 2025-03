Gene Hackman celotno premoženje zapustil ženi, otroke pa izpustil iz oporoke

Z oskarjem nagrajeni pokojni igralec Gene Hackman , ki je februarja skupaj z ženo Betsy Arakawa in enim od njunih psov umrl na svojem domu v Santa Feju, je svoje celotno premoženje, vredno 80 milijonov dolarjev (okoli 73 milijonov evrov), zapustil Arakawi. Tako kaže pravni dokument iz leta 1995, ki jih je pridobil BBC .

Zakonca Gene Hackman in Betsy Arakawa.

Kot je razvidno iz oporoke, naj svojim trem otrokom ne bi zapustil ničesar. A Hackmanova žena, s katero sta bila skupaj tri desetletja, je po rezultatih obdukcije umrla teden dni pred igralcem. Po poročanju BBC bi tako kljub vsemu njegovo premoženje lahko podedovali njegovi trije otroci. "Premoženje bo zapuščeno v skladu z zakonom o dedovanju in otroci so naslednji v vrsti za dedovanje," je dejal odvetnik Tre Lovell. Christopher, Elizabeth in Leslie primera niso komentirali.

Novica o smrti igralca in njegove žene je odjeknila konec februarja. Kot so pokazale kasnejše preiskave, je Arakawa umrla že 11. februarja zaradi hantavirusnega pljučnega sindroma (HPS). Tega dne so jo tudi nazadnje opazili v javnosti, nadzorne kamere ene od trgovin, ki jih je obiskala, pa ne kažejo, da bi bilo z njenim zdravjem tedaj kaj narobe. Teden dni za tem, 18. februarja, je zaradi bolezni koronarnih arterij umrl še Hackman.

Po poročanju AP je pes, ki so ga našli mrtvega ob zakoncih, umrl zaradi dehidracije in lakote. Ostala dva psa so našli živa. Preiskava primera je sicer še naprej v teku.