Gene Simmons izrazil podporo Britney Spears: Sama je zaslužila svoj denar

Za Britney Spears je hkrati težko in dobro leto. Čeprav se je po 13 letih le rešila okov svoje družine, kot kaže, boj še ni končan, saj se njen oče še zmeraj skuša dokopati do njenega premoženja. Drama se bo še naprej odvijala na sodišču, zvezdnico pa so v času gibanja #freebritney podprli številni zvezdniški prijatelji, zaveznika pa je našla tudi v članu legendarne skupine Kiss, Genu Simmonsu.

Ikončni glasbenik Gene Simmons je stopil na stran Britney Spears in ji javno izkazal podporo v boju proti očetu, Jamieju P. Spearsu. Čeprav je v svoji objavi na Twitterju zapisal, da običajno ne komentira zadev, kakršna je Britneyina, pa ji je odločno pritrdil in poudaril, da je svoj denar sama zaslužila. Zvezdničin oče je pred nekaj dnevi zahteval, da se njena in njegova odvetniška ekipa sestaneta na zaslišanju, kjer naj bi se dogovorili o financah. Njegova zahteva je prišla le nekaj dni za tem, ko je Britney izpostavila, da ji je oče med skrbništvom odtujil več milijonov evrov, do katerih ni bil upravičen. Z njenimi trditvami pa se očitno strinja tudi 72-letni Simmons, ki je na Twitterju zapisal: "Tole ni področje, ki bi ga običajno komentiral, pa vendar. Britney Spears je svoj denar zaslužila na težek način – zanj je delala ... Nihče, niti njeni starši ali družina, ne bi smeli imeti besede pri ničemer, kar se tiče njenih financ. Pika." O novi drami med Britney in njenim očetom je najprej poročal amreiški tabloid TMZ, ki je pridobil korespondenco elektronske pošte med zvezdničinim in Jamiejevim odvetnikom, ki sta se dogovarjala o datumu, kdaj naj bi se zaslišanje zgodilo. To naj bi se po poročanju virov blizu zvezdnice odvilo v marcu, bilo pa naj bi zelo obsežno. Na vprašanja pa ne bo odgovarjala le pevka, njen odvetnik Matthew Rosengart se prav tako pospešeno pripravlja na zaslišanje Spearsa, za katerega v imenu stranke trdi, da je v 13 letih zvezdnico oškodoval za več milijonov evrov. Na VOYO si lahko ogledate dokumentarni film o Britney Spears, ki nosi naslov Pod nadzorom. V sodnih dokumentih, ki jih je pridobil tabloid HollywoodLife, Britneyin odvetnik navaja, da jo je Jamie oškodoval za 31 milijonov evrov, od tega naj bi zase zadržal 5,6 milijonov evrov, preostanek pa naj bi šel za odvetnike. Zadnje plačilo je bilo na Jamiejev račun nakazano leta 2020, znašalo pa je 179 tisoč evrov. PREBERI ŠE Spor sester Spears: Jamie izdaja knjigo, Britney ji očita laži in pohlep Medtem se je starejši sestri skušala odkupiti Jamie Lynn Spears, ki naj bi jo skušala posvariti o sumljivih poslih njenega prejšnjega odvetnika, Samuela D. Inghama, ki ga je Britney določilo sodišče. Zvezdničina sestra naj bi jo skušala posvariti leta 2020, ko naj bi ji poslala sporočila o odvetnikovem delovanju. A je le malo verjetno, da bi zvezdnica sestri na podlagi domnevnih svaritev oprostila prejšnji dolgoletni molk, saj je le nekaj dni nazaj sestro javno klevetala in obtožila, da je v svoji novoizdani biografski knjigi lagala.