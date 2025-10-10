Svetli način
Tuja scena

Gene Simmons po udeležbi v prometni nesreči: Sem popolnoma v redu

Los Angeles, 10. 10. 2025 16.26 | Posodobljeno pred eno minuto

Gene Simmons, legendarni basist skupine Kiss, je bil pred dnevi udeležen v prometni nesreči, po kateri je bil tudi hospitaliziran. 76-letnik naj bi omedlel za volanom svojega vozila in tako povzročil trčenje na avtocesti v Malibuju. Glasbenik, ki se je zdaj oglasil na družbenem omrežju, je sporočil, da je z njim vse v redu, in tako pomiril oboževalce.

Po prometni nesreči se je na družbenem omrežju oglasil basist skupine Kiss, Gene Simmons. 76-letni glasbenik je pred dnevi povzročil trčenje na avtocesti v Malibuju, pozneje pa je bil tudi hospitaliziran. Oboževalcem je sporočil, da je z njim vse v redu, in dodal, da je pač slab voznik.

Gene Simmons se po prometni nesreči počuti dobro.
Gene Simmons se po prometni nesreči počuti dobro. FOTO: Profimedia

"Hvala vsem za prijazne želje, sem popolnoma v redu. Imel sem rahlo trčenje, se zgodi. Še posebej nam, ki smo zelo slabi vozniki. Kar pa jaz sem. Vse je v redu," je na družbenem omrežju zapisal Simmons, ki je reševalcem povedal, da je trčil v parkirano vozilo ob robu avtoceste, ki vodi do oceana. Dodal je, da je najverjetneje omedlel za volanom, medtem ko je vozil, je pred dnevi poročal NBC4 Los Angeles.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Njegov tiskovni predstavnik pa je za People potrdil, da je s Simmonsom vse v redu in se je že vrnil na delo. Da okreva v domači oskrbi, je v izjavi povedala tudi glasbenikova žena Shannon in hkrati razkrila, da so mu zdravniki nedavno zamenjali neka zdravila.

