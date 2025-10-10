Gene Simmons po udeležbi v prometni nesreči: Sem popolnoma v redu

Gene Simmons, legendarni basist skupine Kiss, je bil pred dnevi udeležen v prometni nesreči, po kateri je bil tudi hospitaliziran. 76-letnik naj bi omedlel za volanom svojega vozila in tako povzročil trčenje na avtocesti v Malibuju. Glasbenik, ki se je zdaj oglasil na družbenem omrežju, je sporočil, da je z njim vse v redu, in tako pomiril oboževalce.

Gene Simmons se po prometni nesreči počuti dobro. FOTO: Profimedia icon-expand

"Hvala vsem za prijazne želje, sem popolnoma v redu. Imel sem rahlo trčenje, se zgodi. Še posebej nam, ki smo zelo slabi vozniki. Kar pa jaz sem. Vse je v redu," je na družbenem omrežju zapisal Simmons, ki je reševalcem povedal, da je trčil v parkirano vozilo ob robu avtoceste, ki vodi do oceana. Dodal je, da je najverjetneje omedlel za volanom, medtem ko je vozil, je pred dnevi poročal NBC4 Los Angeles.

