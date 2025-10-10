Gene Simmons po udeležbi v prometni nesreči: Sem popolnoma v redu

Po prometni nesreči se je na družbenem omrežju oglasil basist skupine Kiss, Gene Simmons. 76-letni glasbenik je pred dnevi povzročil trčenje na avtocesti v Malibuju, pozneje pa je bil tudi hospitaliziran. Oboževalcem je sporočil, da je z njim vse v redu, in dodal, da je pač slab voznik.
"Hvala vsem za prijazne želje, sem popolnoma v redu. Imel sem rahlo trčenje, se zgodi. Še posebej nam, ki smo zelo slabi vozniki. Kar pa jaz sem. Vse je v redu," je na družbenem omrežju zapisal Simmons, ki je reševalcem povedal, da je trčil v parkirano vozilo ob robu avtoceste, ki vodi do oceana. Dodal je, da je najverjetneje omedlel za volanom, medtem ko je vozil, je pred dnevi poročal NBC4 Los Angeles.
Njegov tiskovni predstavnik pa je za People potrdil, da je s Simmonsom vse v redu in se je že vrnil na delo. Da okreva v domači oskrbi, je v izjavi povedala tudi glasbenikova žena Shannon in hkrati razkrila, da so mu zdravniki nedavno zamenjali neka zdravila.
