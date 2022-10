George Clooney: Amal je našla prstan in mislila, da je od moje bivše

Igralki in voditeljici Drew Barrymore je Clooney še zaupal, da je kar 20 minut klečal na kolenih in čakal, da bo Amal privolila v poroko z njim. Odvetnica je po začetnem šoku le rekla da in par se je pet mesecev po zaroki poročil v Italiji. Zakonca Clooney imata skupaj tudi dva otroka, dvojčka Alexandra in Ello.