George Clooney: Amal je postavila moje življenje na glavo

George Clooney in Amal Clooney sta se poročila leta 2014, čez tri leta pa sta dobila dvojčka, Alexandra in Ello. George, ki trenutno promovira nov film The Midnight Sky, je dejal: "Nobenega dvoma ni, da je Amal obrnila moje življenje na glavo. Ni dvoma. Prvič je postalo vse, kar je naredila in vse, kar se je vrtelo okrog nje pomembnejše kot stvari, ki so zadevale mene."