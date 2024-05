George Clooney bo debitiral na Broadwayu: V čast se mi bo vrniti na oder

George Clooney bo prihodnje leto v predstavi Lahko noč in srečno debitiral na Broadwayu. Predstava bo priredba istoimenskega filma iz leta 2005, trilerja o ameriških televizijskih novicah iz 50. let 20. stoletja, ki prikazuje konflikt med televizijskim novinarjem Edwardom R. Murrowom in senatorjem Josephom McCarthyjem , zlasti v povezavi s senatorjevim protikomunističnim delovanjem.

George Clooney bo film, ki ga je tudi režiral, priredil za oder skupaj z Grantom Heslovom, režiser pa bo dobitnik nagrade tony David Cromer. V predstavi bo hollywoodski zvezdnik odigral Murrowa."V čast se mi bo vrniti na oder po toliko letih," je Clooney zapisal v izjavi in dodal, da si vsak igralec želi nastopiti na Broadwayu.

Pred kariero na televiziji in filmu je v 80. letih nastopal v manjših odrskih produkcijah, kot je bila igra Vicious. Leta 2012 je nastopil na odru z Bradom Pittom in Martinom Sheenom v predstavi Osem v Los Angelesu. Nazadnje je režiral športno dramo z letnico 2023 The Boys in the Boat.