George Clooney: Boljše dopolniti 60 let kot biti mrtev

"Nista stara še štiri leta, zato pomena dobrodelnosti ne razumeta prav dobro. Velikokrat vzameta svoje igrače in rečeta, da je to za revne ljudi. Takrat jima rečem ‘v redu, položita jih v košaro in odnesli jih bomo revnim ljudem’ in potem njuna obrazka prevzame izraz šoka, ko se zavedata, kaj to pomeni," je o dvojčkih povedal igralec. Dejal je še: "Moji starši so me zmeraj učili, da je največ, kar lahko posameznik stori to, da izziva tiste, ki imajo moč in pomaga tistim, ki so nemočni."