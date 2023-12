George Clooney: Če se moji otroci ne obnašajo lepo, me pokliče Božiček

Vsak starš ima svojo taktiko pri vzgoji otrok in nič drugače ni z zvezdniki. George Clooney ima za svoja dvojčka Ello in Alexandra prav poseben trik, kako ju umiriti in poskrbeti, da bosta pridna. "Oba sta še vedno zelo navdušena nad Božičkom, kar je zame zelo koristno. Če se ne obnašata lepo, tudi če je to julija, me pokliče Božiček," je zaupal za revijo People.