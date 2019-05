George Clooney dejal, da mu je kraljevi otrok 'ukradel' slavo

George Clooney in Amal na poroki Harryja in Meghan.

Princ Harry in Meghan Markle sta 6. maja prvič postala starša. Vse oči sveta so bile usmerjene v London. Tako mediji kot oboževalci so nestrpno čakali na vsako novo dogajanje okoli rojstva. Na isti datum pa je svoj rojstni dan praznoval tudi hollywoodski igralec George Clooneyin v nedavnem intervjuju komentiral vznemirljivo dogajanje v Angliji.

Tako je v šali dejal, da je bilo vse skupaj rahlo moteče: "Malce moteče se mi zdi, da je rojen na isti dan kot jaz. Ukradel mi je slavo. To je bil moj dan. Dovolj mi je bilo že to, da sem rojstni dan moral deliti z Orsonom Wellesom inSigmundom Freudom."

Seveda se je zvezdnik samo šalil, kajti s soprogo Amal sta velika prijatelja tako s Harryjem kot tudi z Meghan. Tako se je domnevalo tudi, da naj bi bila slavna zakonca botra malemu Archieju Harrisonu Mountbatten-Windsorju, kakor sta ga poimenovala sveže pečena starša. A igralec je to zanikal: "To ne bi bila dobra ideja, nisem primeren za botra. Sem oče dvojčkov, Alexandra in Elle, in komaj obvladujem to situacijo. Ne bom boter. Prisežem. V to sem zelo prepričan."