George Clooney in žena Amal ne pričakujeta tretjega otroka

George in Amal Clooney ne pričakujeta tretjega otroka, je govorice o Amalini nosečnosti zanikal tiskovni predstavnik zakoncev. V začetku meseca so se pojavile govorice, da naj bi se družina Clooney povečala za še enega člana. Veselo novico naj bi par povedal svojim bližjim prijateljem 4. julija, ko so večerjali v bližini njunega novega italijanskega doma.

Marca je zvezdnik znova spregovoril o očetovstvu: "Mislim, da ni človeka, ki bi na koncu dneva raje dejal 'Želim, si da bi posneli dva zanimiva filma' kot pa 'Res sem vesel, da sem ta dan preživel s svojima otrokoma'." Decembra je v nekem intervjuju pripovedoval o izbiri imen za otroka in odraščanju v senci slave: "Za svoja otroka nisem želel izbrati nekih čudnih imen, saj bosta že tako imela zadosti drugih težav. Težko je biti otrok nekoga, ki je znan in uspešen. Sin Paula Newmana se je ubil, tudi sin Gregoryja Pecka se je ubil. Bingu Crosbyju sta se ubila dva sinova. Jaz imam srečo, da sem toliko starejši, da ko bo moj sin začutil tekmovalnost z mano, bom jaz dobesedno samo še žvečil kruh."

Clooney je pohvalil tudi svojo ženo: "Amal je spremenila vse v mojem življenju. Prvič v mojem življenju so mi dejanja in dobrobit drugega bila bolj pomembna od mojih. Nikoli se nisva pogovarjala o tem, da bi imela otroka. Potem pa sva nekega dne rekla 'Kaj misliš o tem?' Ko sva šla na prvi ultrazvok in so nama povedali, da bova dobila fantka in nato še punčko, sem prvič ostal brez besed."

Razkril je še, da se nikoli prej ni počutil neizpolnjenega, ker ni imel otrok, potem pa je spoznal Amal, s katero si je zaželel imeti otroka. "Očetovstvo daje občutek pripadnosti, občutek doma in brezpogojne ljubezni, vse, za kar si prej mislil, da ti dajeta dobra kariera in pes. Potem spoznaš, da je to veliko več," je razmišljal Clooney.