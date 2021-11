George Clooney: Ko sem spoznal Amal, sem vedel, da bo vse drugače

George Clooney obožuje svojo očetovsko vlogo, kljub začetnemu obotavljanju, da bi nekoč postal starš. 60-letni igralec je pred kratkim govoril z Marcom Maronom na podcastu WTF with Marc Maron in se ob tem spominjal dneva, ko je izvedel, da z ženo Amal pričakujeta dvojčka. "Poslušaj, nisem se hotel poročiti. Nisem hotel imeti otrok. In potem je v moje življenje vkorakalo to izjemno človeško bitje in sem se vanj noro zaljubil. Od trenutka, ko sem jo spoznal, sem vedel, da bo vse drugače," je bil o srečanju z Amal iskren Clooney.

"Nisem vedel, da bom imel dvojčke," pove. "Obstaja tisti trenutek, ko greš na zdravniški pregled in ti zdravniki izvlečejo kos papirja – sonogram, in ti rečejo: 'Tukaj. Fantek je.' Rekel sem si: 'Fantek, fantastično,'" se spominja. "In potem so rekli: 'In ta drugi je punčka', jaz pa sem si rekel: 'O š*t.'" je opisal svoje začudenje, ko je izvedel, da sta na poti dva.

"Amalina sestra ima dvojčka in vrglo me je na rit, ker ... sem bil nekako pripravljen na enega ... Zdaj mi je všeč," pravi zvezdnik, ki je oče 4-letnima dvojčkoma Elli in Alexandru. "In hvala bogu, da imata drug drugega med pandemijo."