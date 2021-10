George Clooney ne bo vstopil v politiko: Želim si lepega življenja

George Clooney je letos dopolnil 60 let, mnogi njegovi znanci in oboževalci pa so pričakovali, da bo zvezdnikov naslednji korak vstop v politiko. Oskarjevec je bil sicer ves čas politično zelo angažiran, znano pa je bilo tudi njegovo nasprotovanje Trampu. Pred kratkim je v intervjuju za BBC dejal, da se ne namerava aktivno vključiti v politiko.

60-letni George Clooney je potrdil, da se ne namerava aktivno vključiti v politiko in s tem zamenjati karierne poti. Igralec trenutno promovira svoj najnovejši film The Tender Bar, ki bo v kinu na ogled v decembru. Med intervjujem z BBC-jevim novinarjem Andrewom Marrom je na vprašanje, ali razmišlja o politični karieri, brez premisleka dejal: "Ne, ker si želim lepega življena. Letos sem dopolnil 60 let in z ženo sva se pogovarjala o dejstvu, da morava razmišljati o prihodnosti. Oba veliko delava in čeprav sem star 60, še vedno lahko igram košarko in počnem stvari, ki jih imam rad. A čez 20 let bom star 80 in to je resna številka."

icon-expand George Clooney FOTO: Profimedia

"Ni pomembno, kaj ješ in kolikokrat telovadiš, takrat si star 80, zato sem rekel, da morava ta leta uživati in jih preživeti na najboljši možni način," je še povedal. Clooney pa je ob tej priložnosti pokomentiral tudi nekaj besed o nekdanjem predsedniku Trumpu: "Smešno je, ker je on res en bumbar. Poznal sem ga, preden je postal predsednik, in takrat je bil samo tip, ki se je podil za dekleti. Bil je na vseh družabnih dogodkih in vedno spraševal o imenih deklet."