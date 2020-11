George Clooney nekoč med prijatelje razdelil 11,6 milijona evrov

Anekdoto je delil v najnovejšem intervjuju za revijoGQ, ki ga je letos imenovala za 'ikono leta'. Igralec je prvič v karieri potrdil, da je resnična. Namreč njegov prijatelj Rande Gerberje za MSNBC zgodbo prvič povedal leta 2017 in od takrat se je ugibalo, ali je George to res storil.

George je v najnovejšem intervjuju pojasnil, da je takrat ravno promoviral film Gravitacija, v katerem je zaigral s Sandro Bullock. Za film niso pričakovali, da bo tako velik hit, kot se je pozneje izkazalo, da je. Zdaj je povedal, da je namesto plače dobil odstotek zaslužka, ki ga je prejel film s prodanimi vstopnicami.

Ker je film vseeno postal eden večjih uspešnic leta 2013, je George takrat dobil nekaj milijonov evrov. Takrat še ni imel družine, še ni bil poročen. Zato se je odločil, da denar, namesto da ga prihrani, razdeli med najbližje prijatelje.

"Pomislil sem, da brez njih ne bi imel nič od tega, kar imam, ne bi imel svoje kariere. Vsi smo si zelo blizu, mislil se si, da če me na primer jutri zbije avtobus, so vsi v oporoki. Torej, zakaj za vraga čakam ta avtobus? In tako sem se odločil, da že takoj podelim ta denar." Povedal je, da se je s starim kombijem odpeljal do skladišča, kjer je dobil ogromne količine denarja, in ves ta denar odpeljal k prijateljem. "Takrat se spomnim, da sem gledal na zemljevid sveta in razmišljal, kaj vse sem že videl in doživel. Vse zaradi njih. In sem pomislil, kako naj poplačam tako dobrim prijateljem? In sem rekel, hm, kaj pa če dam vsakemu en milijon?"