George Clooney o svojih otrocih: Pametnejša sta od mene

George Clooney je v intervju za Entertainment Tonight odgovoril na vprašanje, ali meni, da bosta njegova dvojčka, petletni Alexander in Ella, odšla po njegovih stopinjah in postala igralca. "Počneta lahko kar koli želita. Mislim, da sta nekoliko pametnejša od mene, zato bosta verjetno nekaj počela – že sedaj govorita tri jezike, jaz pa še vedno delam na svoji angleščini," se je pošalil.

Clooney je intervju opravil v losangeleški šoli Roybal School of Film and Television Production Magnet, ki jo je sofinanciral z igralcem Grantom Heslovom in filmskim agentom Bryanom Lourdom. Namen šole je dati učencem, starim od 14 do 16 let, možnost za prodor v filmsko industrijo, pri tem pa jim bo občasno pomagal tudi oskarjev nagrajenec. "Ja, ja, ja, prišel bom na obisk. Tukaj gre za tehnične ustvarjalce, zato ne bom govoril o igranju ali režiji. Lahko pa k otrokom prisedem, ko bodo montirali ali delali kaj podobnega."