George Clooney po nesreči leta 2018 mislil, da doživlja zadnje minute svojega življenja

Igralec George Clooney je pred dnevi znova spregovoril o nesreči z motorjem, ki jo je doživel leta 2018 v Italiji. Zvezdnik je sedaj razkril, da je bil takoj po nesreči prepričan, da doživlja zadnje minute svojega življenja, osupnilo pa ga je dejstvo, da so mimoidoči dogajanje snemali s telefoni, namesto da bi mu pomagali.

George Clooney je v nedavnem pogovoru za Sunday Times dejal, da je po nesreči z motorjem leta 2018 mislil, da doživlja svoje zadnje trenutke na tem svetu. 60-letni igralec je bil prepričan, da bo umrl, obdan s tujci, ki v rokah držijo telefone in snemajo dogajanje, nihče od njih pa mu ni priskočil na pomoč.

icon-expand George Clooney FOTO: Profimedia

"Če živiš v središču pozornosti javnosti, v težkih trenutkih spoznaš, da si za ostale ljudi vedno le zabava," je povedal v intervjuju, ko je opisoval svoje občutke, ki jih je doživljal v trenutkih po nesreči. "Po naravi sem zelo pozitiven človek, dogajanje po nesreči pa mi je razkrilo, da ljudem v resnici predstavljam samo zabavo," je dejal in dodal, da je po nesreči, ko je ležal na tleh, mislil, da so to njegove zadnje minute. Na pomoč mu ni priskočil nihče, očividci pa so dogajanje snemali s telefoni.

Clooney se je z motorjem peljal po italijanskem otoku Sardinija, ko se je avtomobil pred njim obrnil, zvezdnik pa je poletel čez krmilo motorja. Čeprav jo je zvezdnik odnesel z nekaj poškodbami, pa je takrat mislil, da ne bo nikoli več videl svoje žene Amal in dvojčkov. "Mislil sem, da je to zame konec," je še povedal 60-letnik in dodal, da bi, če bi se lahko vrnil v preteklost, pošteno stresel vse tiste ljudi, ki mu niso pomagali in so snemali dogajanje.