George Clooney ponosen na otroka: Tudi sam sem 'žrtev' sinovih potegavščin

George Clooney je leta 2017 prvič okusil čare starševstva in to kar dvojnega hkrati, saj je postal oče dvojčkoma. Z Amal sta sina poimenovala Alexander, hčerko pa Ella, otroka pa sta bila že kot majhna izjemno nagajiva, kar je igralec priznal v intervjuju pred petimi leti. Tudi zdaj, ko sta starejša, ju želja po potegavščinah ni zapustila, še posebej Alexander zelo rad kakšno ušpiči, 'žrtev' njegovih nagajivih idej pa je tudi njegov slavni oče.

George in Amal Clooney sta se leta 2017 razveselila dvojčkov Alexandra in Elle, ki sta bila že kot dvoletnika izjemno nagajiva. Zdaj sta dvojčka stara sedem let, a želja po potegavščinah ju nikakor ni zapustila. Še posebej veliko njemu zabavnih idej ima sin slavnih zakoncev.

George in Amal Clooney sta se leta 2017 razveselila dvojčkov Alexandra in Elle.

"Alexander pogosto ušpiči kakšno, sicer pa jih počneta oba," je na podelitvi nagrad Albie 2024 priznal igralec, njegova žena pa je ob tem dodala, da imata otroka dostop do preveč filmskih rekvizitov, kar je slabo. "Zdaj ima Alexander celo 3D tiskalnik, zato vam sploh ne morem povedati, kaj vse najdem pod blazino ali med dokumenti," je povedala Amal.

Kljub temu, da je pravi navihanec, ki si večkrat privošči tudi svoje slavne starše, pa je zvezdnik nanj zelo ponosen. "Ko sin izvede katero od svojih potegavščin, ga George vedno pohvali in mu pove, da je nanj ponosen," je dejala odvetnica, ki ji ni pretirano všeč, da njen mož spodbuja takšne ideje. A igralec, ki je tudi sam znan po svojem zabavnem karakterju in smislu za humor, brez težav priznava, da je to res. "Nikoli nisem bil bolj ponosen," je povedal.

Zvezdniška zakonca sta delila nekaj podrobnosti o svojih otrokih.

Na dogodku, kjer sta se slavna zakonca sprehodila tudi po rdeči preprogi, je razkril tudi eno od sinovih potegavščin, ki mu pogosto uspe. "Pokliče me po telefonu in mi reče, da mi more nekaj povedati. Nato pa odloži slušalko," je povedal in tako priznal, da je tudi sam pogosto 'žrtev' svojega sina. Jabolko pač ne pade daleč od drevesa, bi se lahko strinjal tudi George.