George Clooney prosil medije, naj ne objavljajo fotografij njegovih dveh otrok

Oskarjevec George Clooney je medije znova pozval, naj spoštujejo zasebnost njegovih otrok in ne objavljajo fotografij, na katerih sta vidna njuna obraza. Zvezdnika skrbi predvsem varnost njegove družine, saj njegova žena Amal opravlja službo, ki bi lahko ogrozila varnost štiriletnih dvojčkov.

George in Amal Clooney

"Pravkar sem v vaši publikaciji videl fotografijo enoletnega otroka Billie Lourd in zaradi dejstva, da ste te fotografije pozneje odstranili, vas prosim, da se v svoji publikaciji vzdržite objave fotografij, na katerih sta vidna obraza najinih otrok," piše Clooney. "Zavedam se, da sem javna oseba, zato občasno toleriram invazivne fotografije kot ceno, ki jo moram plačati za opravljanje svojega dela. Najina otroka nista sprejela take odločitve. Narava dela moje žene je taka, da za rešetke spravlja nevarne skupine teroristov, zato sprejemava čim več preventivnih ukrepov, da bi zaščitila svojo družino," je še zapisal. Amal je odvetnica, specializirana za mednarodno pravo in človekove pravice.