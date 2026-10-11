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Tuja scena

George Clooney prvič javno o smrti 27-letnega sina Cindy Crawford

Los Angeles, 11. 10. 2026 15.24 pred 53 minutami 2 min branja 1

Avtor:
K.Z.
George Clooney in Presley Gerber

Po tragediji, ki je doletela družino Cindy Crawford in Randeja Gerberja, se je oglasil tudi George Clooney. Igralec in njegova žena Amal sta dobra prijatelja manekenke in poslovneža, smrt njunega 27-letnega sina Presleyja pa ju je osebno prizadela, je v prvem javnem odzivu priznal zvezdnik franšize Oceanovi.

George Clooney je smrt 27-letnega Presleyja Gerberja označil za najhujšo stvar, ki se lahko zgodi v družini. Zvezdnik je prvič po tragediji, ki je doletela Cindy Crawford in Randeja Gerberja, ki imata še hčerko Kaio, javno spregovoril o prijateljih, ki jim z ženo Amal v težkih trenutkih stojita ob strani.

Amal in George Clooney sta dobra prijatelja Cindy Crawford in Randerja Gerberja.
Amal in George Clooney sta dobra prijatelja Cindy Crawford in Randerja Gerberja.
FOTO: Profimedia

"Iskreno, to je ena od najbolj uničujočih stvari, ki so se zgodile v naši družini," je za Entertainment Tonight povedal Clooney in dodal: "Njihova družina se s situacijo sooča tako, kot si lahko predstavljate." Zakonca nista le dobra prijatelja, igralec in poslovnež sta skupaj ustanovila znamko tekile in tako postala poslovna partnerja.

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Presley, edini sin Randeja in Cindy, je umrl 20. septembra v ustanovi za zdravljenje odvisnosti, s katero se je boril več let. Razlog naj bi bil prevelik odmerek drog, so takrat poročali ameriški mediji. Družina je takrat prek tiskovnega predstavnika potrdila tragično novico in zaprosila za spoštovanje zasebnosti, odtlej pa se niso pojavili v javnosti.

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Kot je za Page Six povedal vir, je bil Presley s Clooneyjem v tesnem odnosu in sta se veliko pogovarjala, Kaia pa zvezdnika naziva s 'stric George'. "George je zelo prijazen človek in bi naredil vse, da bi pomagal Randejevi družini. Njegova otroka pozna že vse življenje in si ni nikoli predstavljal, da bi se lahko zgodilo kaj takega," je še povedal vir, ki je dodal, da je igralec pripravljen na to, da bo prijateljema stal ob strani ne le v prihodnjih mesecih, temveč tudi letih.

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rok1211
11. 10. 2026 16.06
"Razlog naj bi bil prevelik odmerek drog" tipično za razvajene otroke miljonarjev..
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