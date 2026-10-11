George Clooney prvič javno o smrti 27-letnega sina Cindy Crawford

George Clooney je smrt 27-letnega Presleyja Gerberja označil za najhujšo stvar, ki se lahko zgodi v družini. Zvezdnik je prvič po tragediji, ki je doletela Cindy Crawford in Randeja Gerberja, ki imata še hčerko Kaio, javno spregovoril o prijateljih, ki jim z ženo Amal v težkih trenutkih stojita ob strani.

Amal in George Clooney sta dobra prijatelja Cindy Crawford in Randerja Gerberja. FOTO: Profimedia

"Iskreno, to je ena od najbolj uničujočih stvari, ki so se zgodile v naši družini," je za Entertainment Tonight povedal Clooney in dodal: "Njihova družina se s situacijo sooča tako, kot si lahko predstavljate." Zakonca nista le dobra prijatelja, igralec in poslovnež sta skupaj ustanovila znamko tekile in tako postala poslovna partnerja.

Presley, edini sin Randeja in Cindy, je umrl 20. septembra v ustanovi za zdravljenje odvisnosti, s katero se je boril več let. Razlog naj bi bil prevelik odmerek drog, so takrat poročali ameriški mediji. Družina je takrat prek tiskovnega predstavnika potrdila tragično novico in zaprosila za spoštovanje zasebnosti, odtlej pa se niso pojavili v javnosti.