George Clooney rasizem označil za ameriško pandemijo

Po smrti Georgea Floyda, nežnega velikana, kot so ga označili svojci, je Amerika vstala in odšla na ulice. Protestom, ki so se razširili čez cele Združene države so se pridružili tudi številni zvezdniki. Nekateri so svoje mnenje izrazili na Instagramu, drugi so se odpravili na ulice, tretji pa spregovorili o pereči temi rasizma v pogovornih oddajah.

Med zvezdniki, ki so spregovorili, da je rasizma dovolj, je tudi eden najbolj priljubljenih ameriških igralcev, George Clooney. Igralec je za The Daily Beastnapisal esej, v katerem govori o rasizmu, ki ga je označil za ameriško pandemijo. icon-expand Na temo rasizma je napisal esej in Američane pozval na volitve, ki bodo letos novembra. FOTO: Profimedia V objavljenem zapisu je 59-letni zvezdnik govoril o protestih, ki se dogajajo in o policijskem nasilju, ki smo mu v ZDA priča že nekaj let. Dodal je, da se mora zgoditi sistematična sprememba v zakonu in v kazenskem pravosodju. "Rasizem je naša pandemija. Prizadene nas vse in v 400 letih še vedno nismo našli 'zdravila'. Zdi se, da smo celo nehali iskati cepivo proti rasizmu, da samo skušamo oskrbeti rane na individualnih primerih. In očitno je, da pri tem nismo bili učinkoviti," je zapisal igralec. PREBERI ŠE Kdo je moški, čigar smrt je v ZDA sprožila proteste, ki se širijo celo v Evropo V znamenju protestov je zapisal, da se vsi sprašujejo, kako bodo zadevo rešili, kako bodo razrešili narod rasizma in krivic, ki se dogajajo."Zapomnite si, te težave smo ustvarili sami, zato se jih da tudi rešiti," je ostro dodal: "Obstaja samo ena traja rešitev – volite!" "Jeza in frustracije, ki jih vidimo na protestih, nas samo opominjajo, kako malo smo zrasli kot državljani," je zapisal oče dveh otrok in dodal, da se izvirni greh suženjstva vedno znova vrača v sodobno življenje: "Dejstvo, da ne prodajamo in izkoriščamo drugih ljudi že toliko let, ni znak, kako častni smo postali kot narod. Ne, vidite, da se še vedno dogajajo krivice." Dodal je, da Amerika potrebuje politike, ki odraščajo osnovno poštenost in si prizadevajo za enakost svojih državljanov. "Ne potrebujemo vodij, ki podpihujejo sovraštvo in nasilje."