George Clooney razburil z opazko o zakonu z Amal

George Clooney je eden redkih ljudi, ki v svojem zakonu nimajo težav. Kot je povedal v nedavni oddaji Gayle King, je komunikacija daleč najpreprostejša stvar v njegovi zvezi, saj se z ženo Amal v vsem tem času, odkar sta pred 11 leti stopila pred oltar, nista zares sprla. Zvezdnik je s svojo trditvijo izzval veliko razburjenja, saj mu gledalci in oboževalci ne verjamejo, da govori resnico.

George Clooney in Amal se ne prepirata. FOTO: Profimedia icon-expand

"Spomnim se, da sva že bila tukaj s teboj in takrat sva rekla, da se še nikoli nisva skregala," je povedal voditeljici oddaje CBS Mornings in nadaljeval:"Še vedno se nisva. Iščeva nekaj, kar bi naju sprlo. Počutim se neverjetno srečnega, da sem spoznal to čudovito žensko, kot bi zadel na loteriji. Ne mine dan, ko ne bi pomislil, da sem najsrečnejši moški na svetu. To je res lepo."

George in Amal sta se v oddaji skupaj pojavila leta 2022, ko sta spregovorila tudi o tej temi. "Nekaterim najinim prijateljem se to zdi noro. Imam bratranca, ki me vedno, ko se srečava, vpraša, ali sva se že skregala, šele nato me pozdravi," je dejal zvezdnik filmov Lahko noč in srečno, Kdo je tu nor in Američan. Voditeljica se je navezala na njegovo trditev, ali se z ženo res nista še nikoli skregala, na kar je 63-letnik v šali odgovoril: "Bi rada, da se zdaj? Bi se ob tem bolje počutila?" "Moraš imeti 99-odstotno srečo, da sploh spoznaš pravo osebo," je dodala Amal na moževe besede, ob tem pa pripomnila, da nočeta biti cinična ali drug pred drugim postavljati zidov, da bi se s tem izognila konfliktoma.

'Spita pa v ločenih splanicah'

Kmalu po tem, ko je Clooney ponovil svoje trditve, so se na družbenih omrežjih razburili številni uporabniki. "Zagotovo spita v ločenih spalnicah," je zapisal eden teh, drugi pa je objavil meme z Willom Farrellom iz filma Škrat, dodal pa je znani citat: "Sediš na prestolu iz laži." Mnogi pa so bili združeni v mnenju: "To ni normalno!"

Clooney in Amal poročena od leta 2014

Zvezdnik se je z odvetnico, ki deluje predvsem na področju človekovih pravic, poročil leta 2014 v Italiji, med svati pa so bili tudi številni zvezdniki. Leta 2017 sta dobila dvojčka Ello in Alexandra. "Najina otroka bosta kmalu dopolnila osem let, kar je precej lepa starost. Sta zelo radovedna in smešna. Vsak starš meni, da so njegovi otroci čudoviti. Najina sta smešna in naju spravljata v smeh," je o dvojčkih povedal ponosni oče.