George Clooney razkril, kaj je podaril ženi za deveto obletnico poroke

George Clooney se drži tradicije, ko gre za praznovanje obletnice poroke z Amal Clooney. Zvezdniški par je nedavno obeležil že deveto obletnico, kot sta razkrila, pa Amal nad tokratnim darilom moža ni bila najbolj navdušena. 62-letnik je namreč odvetnici, ki deluje na področju človekovih pravic, podaril izdelek iz gline, 45-letnica pa je v šali priznala, da je že dobila boljša darila.

George Clooney in njegova žena Amal sta obeležila deveto obletnico poroke. 62-letnik je ob tej priložnosti ženo tudi obdaroval, a ta z njegovo izbiro darila ni bila najbolj zadovoljna. "Kaj je bilo darilo? Kaj ste izvedeli? Bila je glina," je na rdeči preprogi gala dogodka, ki ga je gostila njuna fundacija, izdal Clooney za revijo Extra.

icon-expand Amal in George Clooney sta praznovala deveto obletnico poroke. FOTO: Profimedia

"Ni bilo razburljivo," je povedala 45-letna Amal, potem ko je njen mož razkril, da je za njuno deveto obletnico, ki se običajno praznuje z vrbo ali darilom iz lončevine, sledil ameriški tradiciji in ji podaril nekaj lončenega. "Lončevina za deveto obletnico, zato sem ji podaril lonec iz gline," je dodal igralec. Amal je spet v smehu povedala, da to ni bilo najboljše darilo, kar jih je kdaj prejela, saj je darilo označila za "nič kaj razburljivo". Ko je George pojasnil, kaj ji je podaril, se je Amal pošalila, da morata "počakati še približno 16 let", preden bo tradicionalno darilo za obletnico kaj posebej impresivnega. George se je z Amal poročil leta 2014, imela pa sta intimni obred v Benetkah v Italiji. Vodil ga je Walter Veltroni, tesen prijatelj para in nekdanji župan Rima. Kljub temu, da je bila zasebna, je bila poroka eden najbolj živahnih dogodkov v letu, saj so bili navzoči zvezdniški gosti, kot so Matt Damon, Anna Wintour, Bono, John Krasinski in Emily Blunt, Cindy Crawford in Rande Gerber, ki so prisluhnili njunim poročnim zaobljubam.

Pred poroko so v Italiji potekali trije dnevi zabave, Amalina mama Baria je za revijo People povedala, da je bila intimna slovesnost polna ljubezni. "George in Amal sta vso noč izžarevala ljubezen," je takrat dejal Baria. "Poroka je bila tako neverjetno posebna, bila je legendarna. Ti trije dnevi – prijatelji, družine, vzdušje, vse – me bodo spremljali do konca življenja," je še dodala. Zakaj sta se odločila poročiti v Italiji, pa je George za People odgovoril, da sta se spoznala tam, zato je bilo logično. "Tam imamo dom. Vedela sva, da se tam želiva poročiti," je pojasnil. V devetih letih, odkar sta se poročila, sta Clooneyjeva pozdravila dvojčka, Alexandra in Ello, ki sta sedaj stara šest let.

Za zvezdnika, ki je dolga leta uspešno vzdrževal status hollywoodskega samca, sta bili tako poroka kot družina nekaj nepričakovanega. "Ko sva se sestajala, nisva nikoli govorila o poroki," je leta 2020 povedal v oddaji CBS Sunday Morning. "Nepričakovano sem jo zaprosil in trajalo je dolgo časa, da je rekla da. Bil sem na kolenih približno 20 minut, končno sem rekel: Poglej, kolk si bom izpahnil," se je spominjal.