George Clooney s taščo, ki na začetku ni podpirala njegovega zakona z Amal

Baria si je želela, da bi se njena hčerka poročila s članom ene izmed islamskih organizacij (Amalina družina je namreč islamske veroizpovedi) in je menila, da si Amal zasluži boljšega soproga, kot je Clooney. Tako so za tuje medije povedali viri blizu družini že leta 2014, ki so zdaj potrdili, da je igralec uspel osvojiti taščino srce: ''Baria je potrebovala kar nekaj časa, da je Clooneyja sprejela za svojega zeta. Naposled jo je osvojil s svojim šarmom.'' Alamuddinova je sicer politična novinarka, ki je študirala na ameriški univerzi v Bejrutu, diplomirala pa je na področju politične znanosti, novinarstva in medijev.