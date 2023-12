George Clooney se je pošalil, da bi njegova družina umrla, če bi kuhala Amal

Clooney je o svojih kuharskih sposobnostih spregovoril pred premiero svojega novega filma The Boys in the Boat , ki ga je produciral in režiral. Na dogodku, kjer so med drugim stregli njegovo tekilo, mu je družbo delala Amal, ki se je z njim sprehodila po rdeči preprogi.

Zvezdnik, ki ima z odvetnico šestletna dvojčka Ello in Alexandra, je nedavno izdal trik, ki ga uporabi, ko nista pridna. "Oba sta še vedno zelo navdušena nad Božičkom, kar je zame zelo koristno. Če se ne obnašata lepo, tudi če je to julija, me pokliče Božiček," je zaupal za revijo People. "Ko se javim, rečem: Hej, Božiček. Kako je? Potem mi odgovori: Vse je dobro, kako so otroci? No, ne vem, kako vama gre, otroka, ju vprašam in potem začneta jokati in se umirita."