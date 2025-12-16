George Clooney se za potrebe filma ne bo več poljubljal s soigralkami

George Clooney se za poljubljanje soigralk na velikem platnu ne zanima več. 64-letni igralec je v intervjuju za Daily Mail povedal, da se je po pogovoru s svojo ženo Amal Clooney odločil, da ne bo več snemal pretežno romantičnih prizorov.

"Poskušal sem iti po poti Paula Newmana - 'No, ne poljubljam več deklet,'" je dejal George. "Ko sem dopolnil 60 let, sem se pogovoril z ženo. Rekel sem: 'Glej, še vedno lahko igram košarko s fanti. Igram s 25-letniki. Še vedno se lahko družim, sem v formi. Ampak čez 25 let bom star 85 let. Ni pomembno, koliko granola ploščic poješ, to je resnična številka,'" je dodal.

Priljubljeni igralec ima za seboj številne romantične vloge, med drugim v filmu Loči me in zapelji iz leta 2003 s Catherine Zeta-Jones, Tistega čarobnega dne iz leta 1996 z Michelle Pfeiffer in Pot v raj iz leta 2022 z Julio Roberts. Pri slednjem pa sta se morala za popoln prizor s soigralko poljubiti ogromnokrat.

"Ja. Ženi sem rekel: 'Potrebnih je bilo 80 posnetkov,'" je leta 2022 povedal za The New York Times in dodal: "Rekla je: 'Kaj za vraga?'" Igralec je tedaj priznal, da sta snemanje prizora z neukrotljivim smehom kar 79-krat prekinila.

Zvezdnik je svojo ženo Amal spoznal leta 2013. Leto kasneje sta se poročila, skupaj pa sta se razveselila tudi rojstva dvojčkov, Alexandra in Elle.