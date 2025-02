George Clooney si bo zaradi vloge pobarval lase: Družina se mi bo smejala

George Clooney že razmišlja o tem, kako se mu bo družina posmehovala zaradi nove frizure, ki si jo bo moral urediti za svoj broadwayski prvenec v Good Night, and Good Luck . "Moja žena ( Amal Clooney ) bo to sovražila, ker te nič ne postara bolj, kot da si starejši moški pobarva lase," je 63-letnik dejal med intervjujem za The New York Times . Da bi lahko natančno upodobil CBS -ovega novinarja Edwarda R. Murrowa , bo moral George zakriti svoje sive lase s črno barvo. Sprememba je nujna, igralec pa se zaradi tega zaveda, da bo doma tarča posmehovanja.

"Moja otroka se mi bosta smejala brez prestanka," je razkril po poročanju Us Weekly, pri čemer je imel v mislih svoja in Amalina 7-letna dvojčka, Alexandra in Ello. Za vlogo je moral slavni igralec poseči tudi po slabi razvadi. Murrow je namreč imel navado pokaditi tri škatlice cigaret na dan, preden je leta 1965 umrl po bitki s pljučnim rakom, star komaj 57 let."Grem ven, da otroci ne vidijo, in malo kadim," je George povedal o svojih pripravah na Broadway in opozoril, da namerava na odru uporabljati zeliščne cigarete. Igralec je opozoril, da osebno ni ljubitelj kajenja, ker je vseh osem stricev in tet umrlo zaradi pljučnega raka, medtem ko njegov oče, ki je star 91 let, ni kadil in je še vedno živ.

Ko se zvezdnik ne pripravlja na predstavo na Broadwayu, ki bo premierno uprizorjena marca, svoj čas preživi z družino – tudi če otrokom ni ravno mar za njegove karierne pohvale. "Najljubši junak mojega sina je Batman. Rekel sem si: 'Saj veš, da sem bil Batman.' On je rekel: 'V resnici ne.' Rekel sem: 'Pojma nimaš, kako prav imaš,'" se je pošalil zvezdnik in dodal: "Če bi vedel, da sem jaz tisti Batman, me ne bi nikoli spoštoval." George je leta 1997 upodobil Batmana, Brucea Wayna v filmu Batman & Robin.