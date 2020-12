George Clooney si želi, da bi še tretjič osvojil naziv najbolj seksi moškega

Ko ga je voditelj radijske oddaje Jess Cagle napovedal svojim poslušalcem, je ob njegovo ime dodal nazive, kot so'hollywoodski igralec', 'producent'in 'režiser'. Igralec mu je hitro skočil v besedo in dodal:"In dvakratni najbolj seksi moški." Voditelj je razumel šalo in ga vprašal: "Kaj je bolje? Biti dvakrat razglašen za najbolj seksi moškega ali imeti dva oskarja?"

"Mislim, da na to vprašanje poznaš odgovor. Želim si še tretjega naziva. Še nihče ga ni osvojil trikrat," je dodal igralec in s tem mislil na naziv najbolj seksi moškega. Ko je Clooney osvojil 'seksi naziv' drugič, je bil šele tretji moški, ki je naziv prejel dvakrat. Leta 2006 se je pridružil Richardu Geru in Bradu Pittu. Četrti, ki je dvakrat osvojil omenjeni naziv, pa je Johnny Depp.

"Veste, sodeloval sem že z nekaterimi od teh moških, ki so seksi, na primer z Bradom Pittom in Matom Damonom. In mislim, da sta svoje delo dobro opravila. Zdaj ima mojo pozornost Michael B. Jordan. Lahko sodelujeva, če si želi svetovalca, kot sem jaz," se je še pošalil zvezdnik.