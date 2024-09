George Clooney z Amal na rdeči preprogi, v Benetke prispel s Pittom

Ko se nekje pojavita George Clooney in Brad Pitt, se za njima obračajo glave navdušenih oboževalk pa tudi oboževalcev. Nič drugače ni bilo niti ob njunem nedavnem skupnem prihodu na beneški filmski festival. Zvezdniška prijatelja sta na dogodek prispela z ladjo, ob njunemu sestopu pa so ju pričakali navdušeni obiskovalci, ki so si s potrpljenjem prislužili celo avtograme in skupne fotografije.