George Clooney: Z Amal se nikoli nisva pogovarjala o poroki

Amal in George Clooney se pred zaroko nista pogovarjala o poroki.

"Nikoli se nisva pogovarjala o poroki, zato nisem vedel, kaj se bo zgodilo," je dejal George nato pa spregovoril o trenutku, ko je načrtoval, da bo šel na koleno. Razkril je, da je prstan skril v predal in Amal naročil, da naj pobrska po predalu in ven vzame vžigalnik ali vžigalice, da bosta prižgala sveče.

George je povedal, da je svojo izbranko želel zaprositi med njunim potovanjem po Afriki na safariju. V načrtu je še imel, da ji bo skuhal okusno jed, pripravil romantično večerjo ob svečah in zaročni prstan, izdelan po naročilu, v ozadju pa se bo vrtela romantična pesem njegove slavne tete Rosemary Clooney .

"Ko je odprla predal in je bil v njem prstan, pogleda in reče … 'Tam je prstan.' Kot da bi nekdo pred 10 leti tam pustil prstan," pripoveduje George. Nato je šel na koleno in Amal je bila tako šokirana, da je potrebovala 20 minut, da je odgovorila na njegovo vprašanje.

"Rekel sem ji: 'Poglej, potrebujem samo da ali ne, ker sem star že čez 50 let in kolk mi lahko vsak hip poči."

59-letnik je prejšnji mesec dejal, da je bil prepričan, da se nikoli ne bo poročil ali imel otrok, dokler ni spoznal svoje žene, 42-letne Amal, s katero sta si poročne zaobljube izmenjala leta 2014. Skupaj imata tri leta stara dvojčka Ello in Alexandra.