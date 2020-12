Princ George je pravi gurman: mu bo kuhal slavni chef?

Kate Middleton je enkrat dejala, da ji njeni otroci – 7-letni princ George, 5-letna princesa Charlotte in dveletni princ Louis – včasih pomagajo v kuhinji, vključno pri pripravi njihovega najljubšega recepta za testenine s sirom. Kate je tudi razkrila, da ima Charlotte rada olive, medtem ko Louis obožuje rdečo peso, ki raste na njihovem vrtu. Seveda pa so kraljevi otroci tudi veliki ljubitelji pice. "Pico sem pripravljala z Georgeem in Charlotte. Všeč jima je bilo, ker si takrat lahko umažeta roke," priznava Kate.

Kuhar je prepričan, da bo, ko bo George poskusil omenjeno italijansko jed izpod njegovih rok, nad njimi navdušen: "Če bo George poskusil moje testenine carbonara, ne bo želel jesti drugih. Zato moram iti in jih narediti. Gremo, pošljite me v palačo kuhat."

"William je čudovit. Čakam na klic, ker so očitno najljubša jed njegova sina testenine carbonara. Zato čakam na klic, da grem in jih pripravim zanj," je slavni kuhar Aldo Zilli povedal za Daily Mail .

Zilli je postal ambasador organizacije Centrepoint, potem ko je tudi sam živel na ulici. Princ William je postal podpornik organizacije leta 2005 in tako šel po stopinjah svoje pokojne matere, princeseDiane.

"William je pravi kavalir. Pristopil bo k tebi, se pogovoril s tabo – o vseh ve vse. To mi je všeč pri ljudeh, da preden se ti približajo, se prepričajo, da vedo, kdo si in s čim se preživljaš, to je zelo inteligentna poteza," je povedal slavni kuhar. "On je izjemen, čudovit tip. Sem velik oboževalec kraljeve družine,"je še dodal.