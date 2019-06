George Michael v oporoki izpustil nekdanja ljubimca

Vrhunski vokalist in avtor številnih uspešnic George Michael je umrl na božični dan leta 2016, ko mu je odpovedalo srce. Svoje bogastvo, več kot 111 milijonov evrov, je večinoma zapustil članom svoje družine, saj si bosta večino razdelili sestriMelanieinYioda.

Nedavno so namreč približno dve leti in pol po njegovi smrti prebrali njegovo oporoko. Iz nje je postalo jasno, da njegova nekdanja ljubimca, trgovec z umetninami Kenny Gossin frizer Fadi Fawaz, nista dobila nič. Poleg sester so manjše deleže dobili njegov oče Kyriacos, nekaj tesnih prijateljev in nekdanjih uslužbencev, premoženje pa bodo zdaj končno razdelili.

To bo potekalo pod nadzorom njegove sestre Yiode, ki je odločila, kateri prijatelji bodo dobili deleže, saj ji je George zaupal do te mere, da "vedno naredi pravo stvar". Oče je tako dobil njegovo kmetijo s konji, klavir Johna Lennona in njegovo umetniško zbirko pa so namenili dobrodelni fundaciji The Mill.