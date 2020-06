George R. R. Martin v karanteni intenzivno piše novo knjigo

Oboževalci knjige in serije Igra prestolov so se razveselili besed pisatelja Georgea R.R. Martina, ki je prek omrežja Twitter sporočil, da intenzivno piše novo knjigo. Pandemija je vseeno prinesla nekaj dobrega, saj ima priznani avtor zaradi karantene obilico časa, da se posveti pisanju dela, katerega izdajo obljublja že dlje časa.''Moram priznati, da po pol leta pandemije kažem znake nemira ob izolaciji. Če nič drugega, mi je prisilna izolacija pomagala pri pisanju. Vsak dan preživim dolge ure ob delu na knjigi Vetrovi zime in počasi napredujem,'' je na Twitterju zapisal George R.R. Martin.