George R.R. Martin v Santa Feju odprl tudi knjigarno

V knjigarni bo prostor tudi za podpisane izvode njegovih knjig. Za zdaj pa po poročanju The Guardiana še ne prodaja Zimskih vetrov (The Winds of Winter), šestega romana iz njegove fantazijske serije Pesem ledu in ognja, po kateri je televizija HBO zasnovala Igro prestolov. Po njegovih besedah bo knjiga končana do prihodnjega poletja, ko bo obiskal Novo Zelandijo zaradi konvencije Worldcon, namenjene ljubiteljem stripov in znanstvene fantastike.

George R.R. Martin ni edini avtor, ki ima v lasti svojo knjigarno. Ann Patchettjo je leta 2011 odprla v Nashvilleu v Tennesseeju, Judy Blume je manjšo, neprofitno knjigarno odprla leta 2016 v Key Westu na Floridi,Louise Erdrich pa ima svojo knjigarno Birchbark Books v Minneapolisu.