Georgea Clooneyja je močno razočaral režiser Quentin Tarantino

63-letni Clooney je nato trdil, da je 61-letni Tarantino, kasneje v njegovem intervjuju prosil novinarko, da pove vsaj en dober film, ki ga je naredil v tem tisočletju. "Mislil sem si, 'Od tega tisočletja?' To je nekako moje cela kariera," je nadaljeval Clooney in pojasnil: "Torej, zdaj si mislim svoje ... Ne moti me, da govorim o njem na takšen način, saj je s tem začel on. Drugače smo pa resnično lahko srečni, da smo delali s temi odličnimi režiserji. Režiser in scenarij, sta tista, ki nas ohranjata pri življenju," je pojasnil. Clooney je skupaj z oskarjem nagrajenim filmskim režiserjem igral v vampirskem trilerju Roberta Rodrigueza iz leta 1996 Od mraka do zore. V 2000. pa je dvakratni dobitnik oskarja George igral v ogromno filmih, vključno z Oceanovih 11, Oceanovih 12, Siriana in Gravitacija.