Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Georgeu Clooneyju izjemno pomembno, da se zavzema za pravičnost

New York, 28. 04. 2026 20.23 pred 6 urami 1 min branja 0

Avtor:
Polona Jambrek E.K.
George Clooney

Igralec George Clooney je v New Yorku prejel nagrado Chaplin za dosežke na področju filma in humanitarno delovanje. Ob prejemu je izpostavil pomen družbenega aktivizma, ki ga postavlja pred svojo poklicno pot.

Igralcu Georgeu Clooneyju so v New Yorku podelili nagrado Chaplin Award za življenjske dosežke na področju filma in humanitarnega dela. Zvezdnik je ob tem poudaril, da mu je bilo vedno bolj kot igralska kariera pomembno to, da se zavzema za pravičnost.

Amal Clooney and George Clooney
FOTO: Profimedia

"Odraščal sem v družini, ki je verjela, da sodelujemo pri težavah drugih ljudi. Šele potem je prišlo igralstvo, kot drugotnega pomena. V prvi vrsti je moja naloga ... Med odraščanjem je moj oče vedno rekel, naj izzovemo ljudi, ki imajo več moči, in branimo ljudi, ki imajo manj moči. Tako da je bilo igranje na drugem mestu," je tujim medijem povedal Clooney.

Slavnostni večer je vodil Stephen Colbert, zbrali pa so se številni znani obrazi iz sveta filma. Med nagrajenci te nagrade so bili med drugimi že Jeff Bridges, Robert De Niro, Barbra Streisand, Audrey Hepburn in Elizabeth Taylor.

George Clooney nagrada za življenjsko delo igralec Chaplin Award

Melanie Griffith in Antonio Banderas 10 let po ločitvi z roko v roki

  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
zadovoljna
Portal
vizita
Portal
cekin
Portal
moskisvet
Portal
dominvrt
Portal
okusno
Portal
voyo
Portal
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1677