Georgeu Clooneyju izjemno pomembno, da se zavzema za pravičnost

Igralcu Georgeu Clooneyju so v New Yorku podelili nagrado Chaplin Award za življenjske dosežke na področju filma in humanitarnega dela. Zvezdnik je ob tem poudaril, da mu je bilo vedno bolj kot igralska kariera pomembno to, da se zavzema za pravičnost.

"Odraščal sem v družini, ki je verjela, da sodelujemo pri težavah drugih ljudi. Šele potem je prišlo igralstvo, kot drugotnega pomena. V prvi vrsti je moja naloga ... Med odraščanjem je moj oče vedno rekel, naj izzovemo ljudi, ki imajo več moči, in branimo ljudi, ki imajo manj moči. Tako da je bilo igranje na drugem mestu," je tujim medijem povedal Clooney.

Slavnostni večer je vodil Stephen Colbert, zbrali pa so se številni znani obrazi iz sveta filma. Med nagrajenci te nagrade so bili med drugimi že Jeff Bridges, Robert De Niro, Barbra Streisand, Audrey Hepburn in Elizabeth Taylor.