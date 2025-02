Georgina dan po Ronaldovem rojstnem dnevu: Čestitke naši veliki ljubezni

Cristiano Ronaldo je nedavno dopolnil 40 let, ob tem pomembnem mejniku pa se mu je, dan pozneje, z objavo na družbenem omrežju poklonila tudi partnerka Georgina Rodriguez, ki ji na Instagramu sledi več kot 65 milijonov ljudi. 31-letnica je ob čustvenem zapisu delila tudi dve fotografiji, podrobnosti o tem, kako so praznovali, pa ni razkrila.

OGLAS

Eden najbolj priljubljenih nogometašev na svetu, Cristiano Ronaldo, je 5. januarja praznoval rojstni dan. Zvezdniku, ki je dopolnil 40 let, se je na družbenem omrežju s čustvenim zapisom poklonila tudi njegova Georgina Rodriguez, ki je delila dve fotografiji, z njima pa navdušila svoje in njegove sledilce.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

"Čestitke naši veliki ljubezni, hvala bogu, da mi je poklonil človeka, kot si ti, in hvala življenju, ker nama je dalo tisto, kar nama prinaša največjo srečo – najino družino in otroke. Za najino skupno življenje, v katerem se resnično ljubiva! Vse najboljše najboljšemu," je zapisala ob dveh fotografijah. Na prvi sta partnerja pozirala sama, na drugi pa sta v družbi otrok, v ozadju pa je iz balonov sestavljen napis 'papa' in število 40.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Nedavno pa je praznovala tudi Georgina, ki je dopolnila 31 let. Takrat se ji je na družbenem omrežju poklonil Ronaldo, ki je zapisal: "Mami, partnerki, prijateljici, moji ženi ... Srečen rojstni dan, ljubezen moja. Tvoja luč sije na nas, tvoja ljubezen pa nas napolnjuje." Dodal pa je tudi njuno skupno fotografijo. Partnerka se mu je med komentarji zahvalila z besedami:"Ljubim te in ljubim to, kakšna sva skupaj." Spoznala sta se v trgovini Par se je spoznal leta 2016, ko je Ronaldo prišel v trgovino Gucci v središču Madrida, kjer je bila Georgina zaposlena."Vsa sem se tresla, ko sem ga zagledala. Takoj je pritegnil mojo pozornost. V meni je prižgal nekakšno iskrico," se je pozneje spominjala Georgina.