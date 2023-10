Georgina objavila večerjo z Ronaldom, sledilci opazili le njene ustnice

Sledilci lepe Argentinke so na fotografijah opazili predvsem njene ustnice. "Kaj si naredila s svojimi ustnicami?", "Ustnice, polne botoksa" in "A je morala tudi to narediti?" so si sledili neusmiljeni komentarji. Večina sledilcev je namreč prepričanih, da vplivnica kljub svoji mladosti vedno bolj posega po lepotnih dopolnilih in ostalih kozmetičnih dodatkih, ki pa več kot očitno niso všeč njenim oboževalcem.