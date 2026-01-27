Kdo so znani obrazi, ki so se udeležili zasebne projekcije Melaniinega filma?

Georgina Rodriguez, partnerka nogometnega superzvezdnika Christiana Ronalda, je bila ena izmed povabljenih na ekskluzivni dogodek, ki ga je organizirala prva dama ZDA osebno. V Beli hiši je Melania Trump namreč gostila domačo projekcijo filma Melania, ki dokumentira njeno življenje v 20 dneh pred drugo inavguracijo predsednika Donalda Trumpa. Dogodek ni bil del javne distribucije in je združil približno 70 izbranih gostov iz sveta politike, tehnologije, zabave in športa. Ker ni bil odprt za širšo javnost, točnega seznama vseh povabljenih ni, a nekaj imen je vseeno pricurljalo na dan. Poleg ožjega družinskega kroga Trumpovih - moža in sina Barrona, so se intimne projekcije udeležili tudi kraljica Jordanije Queen Rania of Jordan, izvršni direktorji Amazona, Appla, Zooma, nekdanji svetovni boksarski prvak Mike Tyson, modni oblikovalec Adam Lippes, vdova Charlieja Kirka, Erika Kirk in drugi.

32-letna Rodríguez je na dogodku zasijala v elegantni, popolnoma črni opravi – brezčasni obleki s kravati podobnim zgornjim delom, fotografije pa ponosno delila na družbenih omrežjih. Med drugim jo lahko vidimo pozirati pred Belo hišo in v njeni notranjosti - ob zastavah in sredi uradnih prostorov, k temu pa je dodala tudi sporočilo, namenjeno Melanii.

Georgina Rodriguez FOTO: Instagram

"Kako srečna sem, da sem bila lahko del tega. Izkušnja je bila impresivna kot tudi navdihujoča. Čestitke Melanii za film – za ves trud. Ogromen trud, ki stoji za njim in zgodbo, ki jo je oživela s toliko topline in občutka," je zapisala Georgina.

Georginina vedno večja vloga v mednarodnih krogih