Tuja scena

Kdo so znani obrazi, ki so se udeležili zasebne projekcije Melaniinega filma?

ZDA, 27. 01. 2026 13.06 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
A. J.
Melania Georgina

Georgina Rodriguez se je znašla v središču pozornosti, tokrat zaradi udeležbe na ekskluzivni premieri dokumentarnega filma Melania, posvečenega življenju in vlogi prve dame ZDA. Dogodek je priredila Melania Trump, na njem pa so se znašla številna znana imena iz sveta politike, zabave, športa, tehnologije ...

Georgina Rodriguez, partnerka nogometnega superzvezdnika Christiana Ronalda, je bila ena izmed povabljenih na ekskluzivni dogodek, ki ga je organizirala prva dama ZDA osebno. V Beli hiši je Melania Trump namreč gostila domačo projekcijo filma Melania, ki dokumentira njeno življenje v 20 dneh pred drugo inavguracijo predsednika Donalda Trumpa.

Dogodek ni bil del javne distribucije in je združil približno 70 izbranih gostov iz sveta politike, tehnologije, zabave in športa. Ker ni bil odprt za širšo javnost, točnega seznama vseh povabljenih ni, a nekaj imen je vseeno pricurljalo na dan. Poleg ožjega družinskega kroga Trumpovih - moža in sina Barrona, so se intimne projekcije udeležili tudi kraljica Jordanije Queen Rania of Jordan, izvršni direktorji Amazona, Appla, Zooma, nekdanji svetovni boksarski prvak Mike Tyson, modni oblikovalec Adam Lippes, vdova Charlieja Kirka, Erika Kirk in drugi.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

32-letna Rodríguez je na dogodku zasijala v elegantni, popolnoma črni opravi – brezčasni obleki s kravati podobnim zgornjim delom, fotografije pa ponosno delila na družbenih omrežjih. Med drugim jo lahko vidimo pozirati pred Belo hišo in v njeni notranjosti - ob zastavah in sredi uradnih prostorov, k temu pa je dodala tudi sporočilo, namenjeno Melanii.

Georgina Rodriguez
Georgina Rodriguez
FOTO: Instagram

"Kako srečna sem, da sem bila lahko del tega. Izkušnja je bila impresivna kot tudi navdihujoča. Čestitke Melanii za film – za ves trud. Ogromen trud, ki stoji za njim in zgodbo, ki jo je oživela s toliko topline in občutka," je zapisala Georgina.

Georginina vedno večja vloga v mednarodnih krogih

To ni bil Georginin prvi obisk Bele hiše: januarja lani sta se s Cristianom Ronaldom že udeležila proslave na povabilo ameriškega predsednika Trumpa, njuna fotografija pa je hitro postala viralna in obkrožila svet.

Zadnji obisk v ameriški prestolnici pa kaže tudi, da se njena javna prisotnost ne omejuje le na športni ali modni svet – Georgina postaja vse bolj vabljen obraz tudi na globalnih kulturnih in političnih prireditvah, kjer je njena podoba v medijih opažena.

Georgina Rodriguez Melania Trump film projekcija

