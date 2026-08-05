Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Georgina Rodriguez odgovorila kritikom: Obožujem svoje obline

Sardinija, 05. 08. 2026 08.55 pred 1 uro 2 min branja 11

Avtor:
A. J.
Georgina Rodriguez

Medtem ko z družino uživa na poletnem oddihu ob obali Sardinije, se je Georgina Rodríguez odločila spregovoriti o pomembni temi – ljubezni do svojega telesa. Partnerica nogometnega zvezdnika Cristiana Ronalda je objavila fotografije v kopalkah in odgovorila kritikom, ki so v zadnjih tednih vse glasneje udrihali po njej: "Obožujem svoje obline."

"Vsako poletje se zgodi enako. Vsako leto moje telo znova postane novica," je spletu in svetu sporočila Georgina Rodriguez, ki se je odločila, da ne bo več tiho. Potem ko so se nad njeno postavo v zadnjih tednih zgrinjali žaljivi, predrzni in vulgarni komentarji, je 32-letna manekenka, mati ter predvsem ženska, ki se dobro počuti v svoji koži, objavila na Instagramu daljši zapis.

Na splet so romale fotografije njene postave, ki jih je posnela med dopustovanjem na Sardiniji (med njimi tudi nekaj takšnih, ki so jih posneli paparaci) – njihovo ozadje pa tokrat nosi pomembno sporočilo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Moje telo se bo spreminjalo, tako kot se spreminja telo vsake ženske. In upam, da se bo spreminjalo še mnogo let, ker bo to pomenilo, da sem še vedno živa," je med drugim zapisala partnerka nogometnega asa, čigar slava ji je prinesla tudi negativno plat – spopadanje z javnostjo, mnenji in sodbami popolnih neznancev. Dodala je, da jo kritike pogosto prizadenejo, vendar jo obenem prav tako spodbudijo k razmisleku: "Kje je merilo? Kdo določa, kakšno je 'pravo' telo? Ali res še vedno verjamemo, da ima sreča konfekcijsko številko?"

Poudarila je tudi, da telovadi zaradi dobrega počutja in ne, da bi ustrezala družbenim idealom. "Vadim zato, ker me osrečuje. Prinaša mi zdravje, mir, disciplino, energijo in dobro počutje. Nikoli ni šlo za hujšanje, ampak za skrb zase," je zapisala.

Dotaknila se je tudi podpore svojih najbližjih, med drugimi partnerja Cristiana Ronalda. Priznala je namreč, da jo je zaradi kupa žaljivih komentarjev zaskrbelo. "Cristianu sem rekla: 'Skrbi me, ker ljudje pravijo, da sem debela. Živim od svoje podobe.'" Nogometaš ji je odgovoril z besedami, ki jih ne bo pozabila: "Ne živiš od svoje podobe. Živiš od tega, kdo si. Si čudovita ženska, mama, dobra oseba in uspešna. Kaj bi si še lahko želela? Povsem normalno je, da ti zavidajo." Med komentarji pod objavo se je tako odzval tudi Ronaldo in zapisal preprosto: "Moja ljubezen." Med komentarji je navdušila tudi Messijeva partnerka Antolena Roccuzzo, ki je poslala podporo.

Objavo je Georgina zaključila z mislijo, ki je med sledilci naletela na največ odzivov: "Obožujem svoje obline. Rada svobodno živim v telesu, ki me nosi, ki mi je omogočilo objeti druge, ustvariti življenje, pasti in se znova pobrati. To telo si zasluži spoštovanje, ljubezen in hvaležnost v vseh svojih različicah."

georgina rodriguez telo objava odziv

Diddyjev izhod na prostost prestavljen: V zaporu se je zapletel v pretep

Naključje ali hladno sporočilo? Beckhamovi in Brooklyn le nekaj minut narazen

Moskisvet.com 'Rekli so mi, da sem debela': Georgina se je zaupala Ronaldu, njegov odgovor je navdušil
Moskisvet.com Ronaldova izbranka z bujnim dekoltejem pokazala več, kot je načrtovala
24ur.com Georgina Rodriguez Jeleno Karleušo vključila v svojo serijo
Moskisvet.com Ronaldo s to novico strl srca mnogih ...
Moskisvet.com Tako je videti jahta, na kateri uživata Ronaldo in Georgina
24ur.com Ronaldova Georgina neusmiljena do portugalskega selektorja Santosa
24ur.com 'Ronaldo ni srečen, Georgina dneve preživlja v nakupovalnem centru'
Priporoča
  • naslovnica avgust
  • Drsna vrata
  • Kovinski regal
  • Luba kosilnica
  • Okrogli žar
  • Pergola Milos
  • Ponjave proti toči
  • Pralni sesalnik
  • Set za kampiranje
  • Stoječi ventilator
  • Škatla s cevjo
  • Tihi kompresor
  • Visokotlačni čistilnik
KOMENTARJI11

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Martinović
05. 08. 2026 10.42
…dokler nisem prebral “partnerica C. Ronalda” sploh nisem vedel kaj in zakaj berem. Dajte prosim to napisat v naslovu, boste prihranili trpljenje marsikomu! Hvala!
Odgovori
0 0
HitraVeverca
05. 08. 2026 10.37
Jaz tut in to ni za naslovnico 24ur.
Odgovori
+1
1 0
Mclaren
05. 08. 2026 10.33
Par kg dol, pa bo.
Odgovori
0 0
biggbrader
05. 08. 2026 10.19
Škoda jo je za,.......
Odgovori
+1
1 0
rok1211
05. 08. 2026 10.12
Vrhunska ženska!
Odgovori
+5
6 1
medusa
05. 08. 2026 10.07
To je postava odrasle zenske. Izgleda vrhunsko. Cas je,da se neha propagansa izstradanih teles!
Odgovori
+4
6 2
mastablasta
05. 08. 2026 09.57
če čuti, da mora odgovoriti nekomu, ki ga ne pozna, potem jo gotovo močno žre. so mi pa vse te sliek in komentarji tako bedni kot bi nekdo odprl okno in se drl skozi ter nastavljal drugim "Poglejte me! Poglejte me! mene glejte, ne soseda!!!" včasih bi take ljudi nekam odpeljali, danes se pa to imenuje instagram in podobno.
Odgovori
+3
3 0
Slash
05. 08. 2026 09.44
Tudi mi jo obožujemo !
Odgovori
+1
2 1
Amor Fati
05. 08. 2026 09.44
Samo Ronaldo ve, zakaj jo ljubi in zakaj se bo poročil z njo. Verjetno je nekaj posebnega na njej.
Odgovori
+1
2 1
iziizi
05. 08. 2026 09.43
Res je sexi ni kaj
Odgovori
+1
2 1
Crazy_Horse
05. 08. 2026 09.38
32-letna trgovka
Odgovori
+2
5 3
bibaleze
Portal
Kam z otroki v tej vročini? Na štirih ljubljanskih kopališčih vas čaka brezplačen vstop
Pretresljiva zgodba mamice: zaradi otroka je odložila zdravljenje raka
Pretresljiva zgodba mamice: zaradi otroka je odložila zdravljenje raka
Poletni nosečniški stil: navdih za vroče dni
Poletni nosečniški stil: navdih za vroče dni
Na Hvaru uživata v zadnjih trenutkih v dvoje
Na Hvaru uživata v zadnjih trenutkih v dvoje
zadovoljna
Portal
Tako je videti 32-letna lepotica v zadnjih trenutkih pred velikim dnem
Dnevni horoskop: Ovni so polni zagona, dvojčki potrebujejo čas zase
Dnevni horoskop: Ovni so polni zagona, dvojčki potrebujejo čas zase
Obutev, ki deli ženske: Ene jih obožujejo, druge jih sovražijo
Obutev, ki deli ženske: Ene jih obožujejo, druge jih sovražijo
Hči slavnih staršev ukradla vso pozornost, lepoto je podedovala po mami
Hči slavnih staršev ukradla vso pozornost, lepoto je podedovala po mami
vizita
Portal
Kaj se zgodi s telesom, če vsak dan plavate 20 minut? Učinki, ki jih morda ne pričakujete
Največje prehranske napake, ki pospešujejo izgubo kostne mase
Največje prehranske napake, ki pospešujejo izgubo kostne mase
Sončne opekline niso le začasna nevšečnost: posledice lahko čutite še leta
Sončne opekline niso le začasna nevšečnost: posledice lahko čutite še leta
Zakaj se po travmatičnih izkušnjah ne počutimo več isti človek
Zakaj se po travmatičnih izkušnjah ne počutimo več isti človek
cekin
Portal
Kovanec za 5 evrov prodajajo za več kot 60 evrov: navijači in zbiratelji ga že iščejo
Novi trend zaradi dragih najemnin
Novi trend zaradi dragih najemnin
Novi luksuz leta 2026: ne bazen, ne vila, ampak nekaj povsem drugega
Novi luksuz leta 2026: ne bazen, ne vila, ampak nekaj povsem drugega
Prvih 10.000 evrov - zakaj je ta znesek ključen za uspešno varčevanje?
Prvih 10.000 evrov - zakaj je ta znesek ključen za uspešno varčevanje?
moskisvet
Portal
'Rekli so mi, da sem debela': Georgina se je zaupala Ronaldu, njegov odgovor je navdušil
Shujšal je 45 kilogramov, njegova skrivnost pa ni bila draga dieta
Shujšal je 45 kilogramov, njegova skrivnost pa ni bila draga dieta
Spletna ljubezen ga je stala 18 tisočakov
Spletna ljubezen ga je stala 18 tisočakov
Hidracija v vročini: Voda, mineralna voda ali mleko?
Hidracija v vročini: Voda, mineralna voda ali mleko?
dominvrt
Portal
Teh stvari nikoli ne postavljajte ob štedilnik, če želite varnejšo kuhinjo
Diši po limoni, privablja čebele in raste brez težav
Diši po limoni, privablja čebele in raste brez težav
Zakaj vaš likalnik pušča madeže in kako ga pravilno očistiti
Zakaj vaš likalnik pušča madeže in kako ga pravilno očistiti
Vročina v stanovanju? Poceni rešitve, ki vam bodo poleti olajšale življenje
Vročina v stanovanju? Poceni rešitve, ki vam bodo poleti olajšale življenje
okusno
Portal
Pozabite drobtine: to je ključna sestavina za bolj mehke in sočne mesne polpete
Poletna dobrota, ki zlahka zasenči navadne palačinke
Poletna dobrota, ki zlahka zasenči navadne palačinke
Imate v hladilniku odprt kozarec ajvarja? Tako ga porabite do zadnje žlice
Imate v hladilniku odprt kozarec ajvarja? Tako ga porabite do zadnje žlice
Kaj kuhati in jesti, ko je skoraj 40 stopinj Celzija: 5 kosil brez prižiganja pečice
Kaj kuhati in jesti, ko je skoraj 40 stopinj Celzija: 5 kosil brez prižiganja pečice
voyo
Portal
Kung fu panda
Andrew Tate: Mož, ki je zmanipuliral svet
Andrew Tate: Mož, ki je zmanipuliral svet
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Moj prijatelj pingvin
Moj prijatelj pingvin
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1881