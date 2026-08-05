Georgina Rodriguez odgovorila kritikom: Obožujem svoje obline

"Vsako poletje se zgodi enako. Vsako leto moje telo znova postane novica," je spletu in svetu sporočila Georgina Rodriguez, ki se je odločila, da ne bo več tiho. Potem ko so se nad njeno postavo v zadnjih tednih zgrinjali žaljivi, predrzni in vulgarni komentarji, je 32-letna manekenka, mati ter predvsem ženska, ki se dobro počuti v svoji koži, objavila na Instagramu daljši zapis.
Na splet so romale fotografije njene postave, ki jih je posnela med dopustovanjem na Sardiniji (med njimi tudi nekaj takšnih, ki so jih posneli paparaci) – njihovo ozadje pa tokrat nosi pomembno sporočilo.
"Moje telo se bo spreminjalo, tako kot se spreminja telo vsake ženske. In upam, da se bo spreminjalo še mnogo let, ker bo to pomenilo, da sem še vedno živa," je med drugim zapisala partnerka nogometnega asa, čigar slava ji je prinesla tudi negativno plat – spopadanje z javnostjo, mnenji in sodbami popolnih neznancev. Dodala je, da jo kritike pogosto prizadenejo, vendar jo obenem prav tako spodbudijo k razmisleku: "Kje je merilo? Kdo določa, kakšno je 'pravo' telo? Ali res še vedno verjamemo, da ima sreča konfekcijsko številko?"
Poudarila je tudi, da telovadi zaradi dobrega počutja in ne, da bi ustrezala družbenim idealom. "Vadim zato, ker me osrečuje. Prinaša mi zdravje, mir, disciplino, energijo in dobro počutje. Nikoli ni šlo za hujšanje, ampak za skrb zase," je zapisala.
Dotaknila se je tudi podpore svojih najbližjih, med drugimi partnerja Cristiana Ronalda. Priznala je namreč, da jo je zaradi kupa žaljivih komentarjev zaskrbelo. "Cristianu sem rekla: 'Skrbi me, ker ljudje pravijo, da sem debela. Živim od svoje podobe.'" Nogometaš ji je odgovoril z besedami, ki jih ne bo pozabila: "Ne živiš od svoje podobe. Živiš od tega, kdo si. Si čudovita ženska, mama, dobra oseba in uspešna. Kaj bi si še lahko želela? Povsem normalno je, da ti zavidajo." Med komentarji pod objavo se je tako odzval tudi Ronaldo in zapisal preprosto: "Moja ljubezen." Med komentarji je navdušila tudi Messijeva partnerka Antolena Roccuzzo, ki je poslala podporo.
Objavo je Georgina zaključila z mislijo, ki je med sledilci naletela na največ odzivov: "Obožujem svoje obline. Rada svobodno živim v telesu, ki me nosi, ki mi je omogočilo objeti druge, ustvariti življenje, pasti in se znova pobrati. To telo si zasluži spoštovanje, ljubezen in hvaležnost v vseh svojih različicah."
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