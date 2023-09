Georgina Rodriguez navdušila na rdeči preprogi v Benetkah

Kljub stavki igralcev in scenaristov se je na rdeči preprogi beneškega filmskega festivala zbralo kar nekaj pogledov željnih zvezdnikov, med katerimi pa je blestela Georgina Rodrigez . Pozornost je ukradla v dolgi rdeči obleki s spuščenimi naramnicami, ki je zelo podobna obleki, ki jo je nosila Julia Roberts v filmu Čedno dekle . Georgina je videz dopolnila z belimi rokavicami in črnimi škornji s platformo.

V začetku letošnjega leta so se pojavile govorice, da imata Cristiano in Georgina v razmerju krizo. Nekateri mediji so na podlagi fotografij, objavljenih na družbenih omrežjih, kjer se je zmanjšalo število skupnih objav, in resnosti nogometaša na predstaviti kluba Al-Nassr poročali, da se njuna zveza bliža koncu. Georgina je govorice nemudoma zanikala na družbenem omrežju, dejala pa je, da je v resnci prav obratno in je njuno razmerje vedno bolj trdno.