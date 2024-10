Georgina Rodriguez pristala v bolnišnici: Počutim se bolje, a še okrevam

Po odhodu iz bolnišnice se je na družbenem omrežju oglasila Georgina Rodriguez , ki je svojim več milijonom sledilcem v zgodbi na Instagramu razkrila, da je štiri dni preživela v bolnišnici v Savdski Arabiji, kjer se je zdravila zaradi pljučnice. 30-letno zvezdnico so že odpustili v domačo nego, kjer bo še naprej okrevala, za odlično zdravniško oskrbo pa se je zahvalila ekipi zdravnikov in osebja bolnišnice, ki je skrbela zanjo.

"Končno doma. Štiri dni sem preživela v bolnišnici zaradi pljučnice. Bolje sem, a še okrevam doma z družino. Zahvaliti se moram osebju, zdravnikom, medicinskim sestram in vsem v bolnišnici. Čudovito so poskrbeli zame in zelo sem jim hvaležna za to. Hvala," je ob fotografiji iz bolnišnice, na kateri je pokazala bolnišnično zapestnico roza barve, sporočila Georgina. Zvezdnica je pokazala tudi svojo bolnišnično izkaznico, kot kaže, pa so jo domači razveselili tudi s šopkom in voščilnico z dobrimi željami.