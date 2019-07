Georgina Ronaldu: Želimo te videti

Zaljubljena Cristiano Ronaldo in Georgina Rodriguez

Georgina Rodriguez, njena sestra Ivana ter otroci Cristiano Ronaldo mlajši, Eva, MateoinAlana Martinaso se vrnili domov, potem ko so nekaj dni uživali na počitnicah v Andaluziji, natančneje v luksuznem resortu Royal Hideaway Sancti Petri v Cadizu. Na dopustu pa jih je spremljal tudi njihov hišni ljubljenček, maček Pepe.

Cristiano Ronaldo, Georginin izbranec, oče štirih otrok in igralec Juventusa, je družinski oddih žal zamudil, saj se je mudil na pripravah v Aziji. Georgina je z oboževalci na Instagramu, kjer se jih je do zdaj zbralo več kot 12 milijonov, delila ljubko družinsko fotografijo.